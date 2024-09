Πυροβολισμοί κοντά στη λέσχη γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ

Συναγερμός σήμανε μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, τραυματίζοντάς τον στο αφτί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή».

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η New York Post, ο πρώην πρόεδρς των ΗΠΑ μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος από τις Μυστικές Υπηρεσίες, αφού οι πράκτορες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός άνδρα που εντοπίστηκε με κάτι που έμοιαζε όπλο. Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία και αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για τη συμμετοχή του στο περιστατικό πυροβολισμών. Το γήπεδο του γκολφ έχει αποκλειστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

