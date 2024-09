Τουρκία: Βρέθηκε DNA του θείου της στα ρούχα της 8χρονης Ναρίν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 8χρονης Ναρίν στην Τουρκία, η σορός της οποίας βρέθηκε 19 μέρες μετά την μυστηριώδη εξαφάνισή της.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η δολοφονία του παιδιού ήταν οργανωμένη και ότι πίσω από αυτήν κρύβεται κάποιος από την οικογένεια.

The body of an eight-year-old girl who had been missing in Turkey for 19 days has been found dead.

“The girl name was Narin Guran who was found dead wearing the same clothes as the last time she was seen.”

According to sources “Based on the first observations, she was put into a… pic.twitter.com/84zThnFWCk