Κέιτ Μίντλετον: Ετοιμάζεται για δεύτερη επίσημη εμφάνιση;

Όσο πλησιάζει ο τελικός του Wimbledon, τόσο φουντώνουν και οι φήμες για το τι σκοπεύει να κάνει η Κέιτ Μίντλετον, η οποία συνεχίζει να δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άγνωστες είναι οι προθέσεις της Κέιτ Μίντλετον για το αν θα παραβρεθεί στον τελικό του Wimbledon - AP Images

Η τελευταία της εμφάνιση και πρώτη μετά από την ανακοίνωσή της ότι πάσχει από καρκίνο, στο Trooping The Color για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, χαροποίησε ιδιαίτερα τους Βρετανούς.

Η Κέιτ Μίνλτετον απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεί στο Wimbledon από το 2011 που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ - AP Images

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, ούτε καν νύξη για το αν σκοπεύει η πριγκίπισσα της Ουαλίας να παραβρεθεί στο Wimbledon.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το παλάτι έχει ήδη καταστρώσει εναλλακτικό σχέδιο, σε συνεννόηση με τη διοργάνωση του τουρνουά.

Το 2016 η βασίλισσα Ελισάβετ ανέθεσε στην Κέιτ Μίντλετον τον ρόλο της προστάτιδας του All England Lawn Tennis and Croquet Club - AP Images

Το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι αν δεν μπορέσει να πάει η Κέιτ θα παραβρεθεί άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας για να μοιράσει τα τρόπαια.

Wimbledon: Ποιος μπορεί να αντικαταστήσει την Κέιτ

Μία πιθανή αντικαταστάτρια της πριγκίπισσας θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με την Telegraph, η Δούκισσα του Γκλόστερ, Μπιργκίτα.

Η 78χρονη Δούκισσα του Γκλόστερ είναι παντρεμένη με τον πρώτο ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Ρίτσαρντ, Δούκα του Γκλόστερ.

Εάν δεν καταφέρει να παραβρεθεί η Κέιτ Μίντλετον πιθανόν να την αντικαταστήσει η Δούκισσα του Γκλόστερ, Μπιργκίτα - AP Images

Όπως η Κέιτ, έτσι και η Μπιργκίτα είναι φανατική οπαδός του τένις. Είναι επίτιμη πρόεδρος του Lawn Tennis Association για 25 χρόνια, υποστηρίζοντας το κυβερνών σώμα για το τένις στη Βρετανία. Φέτος, η Δούκισσα του Γκλόστερ παρακολούθησε το τουρνουά τένις δύο φορές από την έναρξή του την 1η Ιουλίου.

Η Κέιτ Μίντλετον είναι λάτρης του τένις - AP Images

Είναι πλήρους απασχόλησης μέλος της βασιλικής οικογένειας και πρόσφατα έγραψε βασιλική ιστορία με την ιδιότητά της ως Royal Lady του Most Noble Order of the Garter, καθώς έγινε η πρώτη μη εξ αίματος γαλαζοαίματη που δεν είναι παντρεμένη με τον μονάρχη ή τον διάδοχο που διορίζεται στη θέση αυτή.

Πάντως η Κέιτ παρακολουθεί ανελλιπώς το Wimbledon από το 2011 που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, με εξαίρεση το 2013, λίγο πριν τη γέννηση του πρίγκιπα Τζορτζ.

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε πρώτη φορά μετά την ανακοίνωσή της ότι πάσχει από καρκίνο στο Trooping The Color για τα γενέθλια του Καρόλου - AP Images

Είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club, βασιλικό ρόλο που έλαβε από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2016, και κάθε χρόνο φοράει μια ειδική καρφίτσα με φιόγκο στα χρώματα του κλαμπ (σκούρο πράσινο και μωβ) και δίνει τα βραβεία στους πρωταθλητές.

Σύμφωνα με την Telegraph η απόφαση για το ποιος θα απονείμει τα τρόπαια μπορεί να ληφθεί μέχρι το πρωί των τελικών στις 14 Ιουλίου.

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στο Wimbledon θα εξαρτηθεί από το πώς αισθάνεται και από τους γιατρούς της - AP Images

Αυτό που είναι γνωστό για την Κέιτ είναι ότι οποιεσδήποτε νέες έξοδοί της θα βασίζονται στο πότε θα αισθάνεται ικανή να τις πραγματοποιήσει και πάντα εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη της ιατρικής της ομάδας.



