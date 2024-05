Δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη!

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιάς στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι διαδηλωτές ήθελαν να προσεγγίσουν την πλατεία Ταξίμ, ωστόσο αντιμετώπισαν την καταστολή της αστυνομίας.

The annual May Day protests in Istanbul, Türkiye, were once again met with extreme violence. Police set up a massive barricade to stop protesters from accessing the city’s main square, Taksim Square. Those who attempted to break through were met with tear gas and rubber bullets. pic.twitter.com/SrrpqZHGP6