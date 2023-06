«Ήταν σεξουαλικό παιδί»: Σοκάρει πατέρας που βίαζε για χρόνια την κόρη του

Σοκάρει την κοινή γνώμη της Μ. Βρετανίας η ιστορία της Έμιλι Βικτόρια, μιας κοπέλας που επί 15 έτη υπήρξε θύμα των αρρωστημένων ορέξεων του ίδιου της του πατέρα. Η φρίκη που έζησε ξετυλίγεται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «A Paedophile In My Family: Surviving Dad».

Οι θεατές του ντοκιμαντέρ «Ένας παιδόφιλος στην οικογένειά μου» ξέσπασαν σε λυγμούς, όταν είδαν την 31χρονη σήμερα Έμιλι να περιγράφει τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της, από την ηλικία των δύο έως τα 17 της έτη.

