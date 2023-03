Ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - «Ταρακουνήθηκαν» Πακιστάν και Ινδία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στο Αφγανιστάν την Τρίτη. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές χώρες.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη (21/3) στις 18:47 στην περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 194 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να βρίσκεται 47 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιδουτικά του Ashkāsham και σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αισθητός σε Πακιστάν και Ινδία.

The tremor was so strong that the lights kept swinging for a while even when it had stopped. #earthquake #Islamabad pic.twitter.com/lCGug2oUo0