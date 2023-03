ΗΠΑ: Βρήκε τον άνδρα της μετά από οχτώ μήνες μέσα στη ντουλάπα

Βρήκε νεκρό τον σύζυγό της στην ντουλάπα του σπιτιού τους, οκτώ μήνες μετά τον θάνατό του

Στην ντουλάπα, όπου φύλαγαν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια βρήκε τον σύζυγό της μια γυναίκα από το Ιλινόις των ΗΠΑ μετά από οχτώ μήνες αναζητήσεων. Μόνο που δεν ήταν ζωντανός, αλλά είχε φύγει από τη ζωή από την πρώτη κιόλας ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Η Τζένιφερ Μάεντζ τον περασμένο Απρίλιο δήλωσε στην αστυνομία την εξαφάνιση του συζύγου της, Ρίτσαρντ.

Wife took EIGHT MONTHS to find mummified corpse of missing husband after he killed himself in their 'hoarder house' https://t.co/5Vbp3bfpr2