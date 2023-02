Σεισμός Τουρκία: Η ΕΜΑΚ έσωσε ένα 11χρονο παιδί και μια γυναίκα

Στα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο σεισμός στην Τουρκία γίνονται τις τελευταίες ώρες μικρά θαύματα. Το ελληνικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στις σεισμόπληκτες περιοχές συνεχίζει αγόγγυστα τις προσπάθειες έρευνας και απεγκλωβισμού επιζώντων από τα συντρίμμια.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια από τον σεισμό συνεχίζονται στην Τουρκία - AP

Μετά τον απεγκλωβισμό ενός εξάχρονου κοριτσιού και του πατέρα του, χθες οι Έλληνες διασώστες ανέσυραν ζωντανή μια γυναίκα κι ένα 11χρονο κορίτσι. Επίσης ανέσυραν ένα ακόμα κοριτσάκι κι έναν 40χρονο άνδρα, δυστυχώς νεκρούς.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t