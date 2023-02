Τουρκία: Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε ζωντανή 6χρονη - Η επιμονή Έλληνα διασώστη

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης της ελληνικής ΕΜΑΚ / Ερτ

Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που απέστειλε βοήθεια στην πληγείσα από τον σεισμό Τουρκία και ξεκίνησαν αμέσως τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Στις περιοχές, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του σεισμού έχει φτάσει κλιμάκιο της ελληνικής ΕΜΑΚ, τα μέλη του οποίου έπιασαν αμέσως δουλειά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τα συντρίμμια των πολυκατοικιών.

Νωρίτερα, η ελληνική ΕΜΑΚ επιχειρούσε στη διάσωση ενός μικρού κοριτσιού, της 7χρονης Φατμά η οποία είχε παγιδευτεί σε βάθος επτά μέτρων και ήταν καταπλακωμένη από μπάζα κτιρίου στην πόλη Χατάι της Τουρκίας. Το κοριτσάκι δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρό. Ωστόσο, η 6χρονη αδερφή της ανασύρθηκε ζωντανή, χάρη στην επιμονή ενός Έλληνα διασώστη.

Η ελληνική ΕΜΑΚ διέσωσε 6χρονο κορίτσι / Ερτ

Ζωντανό απεγκλώβισαν και έναν άνδρα 50 ετών, τον πατέρα της οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτ.

🚨 BREAKING: Young girl rescued from earthquake rubble in Sanliurfa, Turkey, after being trapped for nearly 20 hours. The death toll has surpassed 3,613 with nearly 15,000 injured. pic.twitter.com/5jCIPt6Eap

Η Unicef δήλωσε νωρίτερα ότι ο σεισμός και οι μετασεισμοί που έχουν καταστρέψει τεράστιο αριθμό κτιρίων στην Τουρκία και τη Συρία, ίσως έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες παιδιά.

Από χθες βρίσκονται στην Τουρκία ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα.

Την ομάδα συνοδεύει ένας Αξιωματικός - Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ, καθώς και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι νεκροί πλέον στην Τουρκία ανέρχονται σε 3.549. Παράλληλα δέκα περιοχές της χώρας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το επόμενο τρίμηνο.

Watching with horror the aftermath of terrible earthquake. It caused so much devastation in Turkey & Syria & was felt in many other countries



Deep condolences to all who lost their loved ones. Wishing speedy recovery to all wounded & rescue to all under debris.



📹: @Caucasuswar pic.twitter.com/Axv5HJepHS