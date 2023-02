Σεισμός Τουρκία: Πάνω από 5.000 οι νεκροί – Φωνές από τα συντρίμμια

Εικόνες από drone που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από τον σεισμό στην Τουρκία - Reuters

Τραγικός είναι ο έως τώρα απολογισμός από τους δύο φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε πάνω από 5.000 τους νεκρούς.

Ειδικότερα, στη νοτιοανατολική Τουρκία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3.419 άνθρωποι και 1.602 στη βόρεια Συρία, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στις δύο χώρες να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5.021 ανθρώπους. Οι πιο μακάβριες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί οι νεκροί να αγγίξουν ακόμα και τους 30.000.

Ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία έχει ξεπεράσει τους 4.300 και συνεχώς μεγαλώνει - AP

Τουρκία: Ο ισχυρότερος σεισμός παγκοσμίως

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Καχαμάνμαρας ήταν ο ισχυρότερος παγκοσμίως από τον Αύγουστο του 2021.

🚨 BREAKING: Young girl rescued from earthquake rubble in Sanliurfa, Turkey, after being trapped for nearly 20 hours.



The death toll has surpassed 3,613 with nearly 15,000 injured. pic.twitter.com/5jCIPt6Eap — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 6, 2023

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών και Έκτακτων Συμβάντων (AFAD) της Τουρκίας ανέφερε ότι ήταν ο πιο φονικός σεισμός από το 1999, όταν ο σεισμός που είχε σημειωθεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους.

Χιλιάδες είναι οι άστεγοι, αλλά και τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει μετά από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία - AP

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία επηρεάστηκαν 10 νόμοι στην Τουρκία με συνολικό πληθυσμό 13,5 εκατομμυρίων. Περισσότερα από 5.775 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 20.426. Τουλάχιστον 6.400 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια.

Ο συνολικός αριθμός των κτιρίων για τα οποία έχει γίνει καταγγελία ότι κατεδαφίστηκαν - χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί - είναι 11.302 κτίρια.

WATCH: A drone video released by Humanitarian Relief Foundation shows the extent of destruction in Hatay province in Turkey, which was rocked by a 7.8 magnitude earthquake pic.twitter.com/r0525qBw9r — Reuters (@Reuters) February 7, 2023

Στην Τουρκία κηρύχθηκε επταήμερο εθνικό πένθος.

Οι μετασεισμοί στην περιοχή είναι συνεχείς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 145 δονήσεις, από τις οποίες οι τρεις ήταν πάνω από τα 6 Ρίχτερ.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι δυσκολεύουν τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για την αναζήτηση επιζώντων τη νύχτα στην Τουρκία. Πολλοί από εκείνουν που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια και εκλιπαρούν για βοήθεια.

Ένας άνδρας στο Χατάι, μια επαρχία στα νότια της Τουρκίας περιέγραψε, κλαίγοντας, στο Reuters την αγωνιώδη αναμονή για τους διασώστες.

«Κάνουν θορύβους, αλλά κανείς δεν έρχεται. Είμαστε συντετριμμένοι. Θεέ μου... Φωνάζουν. Λένε, "Σώστε μας", αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε... Δεν υπάρχει κανείς από το πρωί», δήλωσε.

Ο σεισμός στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας ήταν ο πιο φονικός από το 1999 - AP

Οι διασώστες σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια στα χαλάσματα, για να βρουν επιζώντες.

Σεισμός: Τραγική η κατάσταση στη Συρία

Στην Τουρκία ολόκληρες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί, όμως η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στη Συρία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ περίπου 4,1 εκατ. άνθρωποι βρίσκονταν ήδη, εξαιτίας του πολέμου σε άθλια κατάσταση, άστεγοι, εκτεθειμένοι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω του χειμώνα, με μια επιδημία χολέρας που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και τώρα ήρθε και ο σεισμός για να κάνει ακόμα χειρότερη την πραγματικότητα των πολιτών.

Drone footage shows the White Helmets emergency response group searching damaged buildings after powerful earthquakes strike Syria. https://t.co/TX7EyzscoI pic.twitter.com/nCaNOknx0t — NBC News (@NBCNews) February 6, 2023

Τούρκοι σεισμολόγοι κάνουν έκκληση στους αρμόδιους φορείς να πραγματοποιήσουν ενδελεχείς ελέγχους στα φράγματα της περιοχής για να εντοπιστούν τυχόν ρωγμές και να αποφευχθούν τυχόν πλημμύρες.

Χιλιάδες άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, καθώς το κρύο είναι τσουχτερό - AP

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι το υπό ανέγερση πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακουγιού, πολύ κοντά στην πληγείσα από τον σεισμό περιοχή, δεν υπέστη καμία ζημιά.

Watching with horror the aftermath of terrible earthquake. It caused so much devastation in Turkey & Syria & was felt in many other countries



Deep condolences to all who lost their loved ones. Wishing speedy recovery to all wounded & rescue to all under debris.



📹: @Caucasuswar pic.twitter.com/Axv5HJepHS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2023

Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω του σεισμού, διεκόπη η λειτουργία του κόμβου εξαγωγών πετρελαίου στην πόλη Κεϊχάν και η ροή αργού πετρελαίου από το Ιράκ και το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία.

Τουρκία: Νέος σεισμός 5,6 Ρίχτερ

Τα ξημερώματα της Τρίτη καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

#WATCH | Team of NDRF personnel along with a specially trained dog squad and necessary equipment departs from Hindon Airbase in Ghaziabad for Turkey, for search and rescue operations.#Turkey was hit by three consecutive devastating earthquakes, killing more than 3,400 people pic.twitter.com/sbkCjx75ug — ANI (@ANI) February 7, 2023

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Ερντογάν: Ιστορική καταστροφή, βοήθεια από 45 χώρες

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για «ιστορική καταστροφή» και διαβεβαίωσε πως οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. «Οι πάντες βάζουν την καρδιά και την ψυχή τους», όπως είπε.

Επίσης 45 χώρες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα που έστειλε διασώστες, αλλά και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ε. Λέκκα.



