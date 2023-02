Σεισμός Τουρκία: Γέννησε κάτω από τα συντρίμμια και πέθανε - Έζησε το μωρό

Χθες, ακόμα ένα μωρό σώθηκε στην Τουρκία. Τη στιγμή που ανασύρεται από τα συντρίμμια ξεσπούν όλοι σε χειροκροτήματα/ Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που βρήκε τους ανθρώπους της Τουρκίας και της Συρίας από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που γκρέμισαν σπίτια, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Τραγικές ιστορίες βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, όπως αυτή του νεογέννητου που διεσώθη, χωρίς όμως να τα καταφέρει η μητέρα του. «Αγώνας δρόμου» γίνεται για τη διάσωση των εγκλωβισμένων στις σεισμόπληκτες περιοχές, όπου πλέον ο «μαύρος απολογισμός» ξεπερνά τους 5.000 νεκρούς.

Μέσα στα χαλάσματα, οι διασώστες στο Χαλέπι της Συρίας ανέσυραν ζωντανό ένα νεογέννητο μωρό.

Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του μωρού δεν τα κατάφερε και πέθανε μετά τη γέννησή του, ενώ το μωρό διεσώθη.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc