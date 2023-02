Σεισμός Συρία: Βρέφος ήταν ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο της νεκρής μητέρας

Υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό παιδιών μέσα από τα χαλάσματα / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι εικόνες από τις σεισμόπληκτες περιοχές της Συρίας συγκλονίζουν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται θαμμένοι στα συντρίμμια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Κάποιοι καταφέρνουν να απεγκλωβιστούν, άλλοι όμως ανασύρονται νεκροί. Οδύνη για όσους δεν τα καταφέρνουν, ελπίδα και χαμόγελα για τους επιζώντες. Όπως ένα νεογέννητο βρέφος που γεννήθηκε στα χαλάσματα και απεγκλωβίστηκε με τον ομφάλιο λώρο ενωμένο ακόμα με τη νεκρή μητέρα του.

Στα ερείπια σπιτιού στην Τζαντάιρις, μια πόλη στη Συρία που επλήγη σφοδρά από τον σεισμό της Δευτέρας, οι διασώστες εντόπισαν ένα ζωντανό νεογέννητο βρέφος, το οποίο ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc