Σεισμός Συρία: Koριτσάκι προστατεύει τον αδελφό της κάτω από τα συντρίμμια

Συγκλονιστικά στιγμιότυπα παιδιών και μωρών που βγήκαν ζωντανά μετά από ώρες εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια- κεντρικό δελτίο Star

Συγκλονίζει το βίντεο με δύο μικρά αδέλφια μέσα από τα χαλάσματα στη Συρία, μετά τον φονικό σεισμό.

Τα παιδιά εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια για 17 ώρες. Το 7χρονο κοριτσάκι προσπαθούσε να προστατεύσει με το χεράκι του τον μικρότερο αδελφό της. Ευτυχώς είναι και τα δύο ζωντανά.

I don't think I've ever cried in all my life the way I have watching this.



How do u even recover from this experience. #Syria #earthquake pic.twitter.com/BNuyywZ6BB