Μ. Βρετανία: Πέθανε από τη μούχλα στο σπίτι του ο δίχρονος Awaab Ishak

Ένα αγοράκι μόλις δύο ετών πέθανε από μούχλα στη Μεγάλη Βρετανία, προκαλώντας οργή για τις συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα.

Ο δίχρονος Awaab Ishak πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020 από αναπνευστική πάθηση που προκλήθηκε από την εκτεταμένη μούχλα στο σπίτι της οικογένειας στο Rochdale, όπως επιβεβαιώσε τώρα η ιατροδικαστής Joanne Kearsley.

«Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη που σκέφτεται πώς έγινε αυτό», δήλωσε βαθιά συγκινημένη η ιατροδικαστής.

Πώς είναι δυνατόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο του 2022, ένα δίχρονο παιδί πεθαίνει από έκθεση σε μούχλα στο σπίτι του;

«Ο τραγικός θάνατος του Awaab θα είναι και θα πρέπει να είναι μια καθοριστική στιγμή για τον στεγαστικό τομέα, όσον αφορά την αύξηση της γνώσης, της ευαισθητοποίησης και την εμβάθυνση της κατανόησης γύρω από το ζήτημα της υγρασίας και της μούχλας», πρόσθεσε η ιατροδικαστής στις επίσημες δηλώσεις της.

