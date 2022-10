Φλόριντα: Κρατούσε το μωρό του ως ασπίδα για να αποφύγει τη σύλληψη

Σκληρές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν έναν πατέρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, να κρατά το αγοράκι του ως ασπίδα για να αποφύγει τη σύλληψη από αστυνομικούς.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φλάγκλερ, την περασμένη εβδομάδα απάντησε στην κλήση μιας γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της είχε απαγάγει τον ενός έτους γιο τους με την απειλή όπλου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα, έχοντας το παιδί στην αγκαλιά του. Σε σήμα των αστυνομικών αρνήθηκε να σταματήσει και τελικά, μετά από καταδίωξη, σταμάτησε έξω από ένα McDonald, βγήκε από το αυτοκίνητο και συνέχισε να κρατά το μωρό, ως ασπίδα απέναντι στους αστυνομικούς.

Dramatic video shows Florida man use infant as human shield before being tased, arrested https://t.co/0Ot2qR8RP7 pic.twitter.com/ToopEqd3Lo