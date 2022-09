Βασίλισσα Ελισάβετ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της σε όλη τη χώρα

Επί ποδός το Λονδίνο για την αυριανή κηδεία της Ελισάβετ / Βίντεο Star

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε απόψε στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Β' που απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου αφού βασίλευσε για περισσότερο από 70 χρόνια.

Οι Βρετανοί είχαν κληθεί να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στα σπίτια τους, στο κατώφλι της πόρτας τους, στο δρόμο ή στη διάρκεια εκδηλώσεων και αγρυπνιών απόψε, παραμονή της επίσημης κηδείας της βασίλισσας, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών.

