Φρενίτιδα στο Twitter για τη Γαλλίδα αστυνομικό-«σωσία» της Κιμ Καρντάσιαν

Viral έχει γίνει μια αστυνομικός από τη Γαλλία που έχει προκαλέσει πραγματική φρενίτιδα στο Twitter με τις αναλογίες της, πανομοιότυπες με εκείνες... της Κιμ Καρντάσιαν.

Το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η εντυπωσιακή αστυνομικός το έχουν δει μέχρι στιγμής πάνω από 1,7 εκατ. άνθρωποι.

Affaires #dentistes père et fils #Marseille Lionel #Guedj est condamné à 8 ans de prison et Jean-Claude condamné à 5 ans Le parquet avait requis respectivement 10 ans et 5 ans dont 1 avec sursis pic.twitter.com/vDNg2MPXDZ

Η αστυνομικός που άθελά της έγινε viral, «αιχμαλωτίστηκε» από τον φακό εν μέσω της εν εξελίξει δικαστικής υπόθεσης σχετικά με τον οδοντίατρο Lionel Guedj, που κατέστρεψε την οδοντοστοιχία εκατοντάδων πελατών του, υποσχόμενος το «χαμόγελο των Σταρ».

Η αστυνομικός διακρίνεται την ώρα που ο 42χρονος οδοντίατρος και ο πατέρας του, οδηγούνταν στο δικαστικό μέγαρο της Μασσαλίας.

French Millionaire Dentist jailed for mutilating his patients from low income neighborhoods with unnecessary work pic.twitter.com/B2uuFXPvjg