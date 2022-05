Kardashian: Τι έτρωγε για να χάσει 7 κιλά και να βάλει το φόρεμα της Monroe

Από τις εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο φαντασμαγορικό Met Gala 2022 ήταν η Kim Kardashian, η οποία επέλεξε να φορέσει το θρυλικό φόρεμα της Marilyn Monroe, με το οποίο και έγραψε ιστορία το 1962.



Πρόκειται για το λευκό εμβληματικό φόρεμα αξίας 5 εκατ. δολαρίων, το οποίο φόρεσε η αείμνηστη σταρ, τραγουδώντας το «Happy Birthday» στον πρόεδρο John F. Kennedy.

Η Marilyn Monroe αγόρασε το συγκεκριμένο φόρεμα έναντι 1.440 δολαρίων. Ωστόσο, η τιμή του εκτοξεύτηκε μετά τον θάνατο της θρυλικής ηθοποιού.

Το 1999 το φόρεμα ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια, ενώ το 2016 η τιμή του σχεδόν πενταπλασιάστηκε, αγγίζοντας τα 4,8 εκατ. δολάρια.

Πλέον, το φόρεμα κοσμεί το μουσείο «Ripley's Believe It Or Not» και φυλλάσσεται μέσα σε μία ειδική θήκη από μουσελίνα, προκειμένου να αντέχει στον χρόνο.

Η Kim Kardashian ωστόσο, κατάφερε έπειτα από πολλά αιτήματα να το αποκτήσει. Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του μουσείου, το φουστάνι έφτασε στα χέρια της!

«Αυτό είναι το φόρεμα της Marilyn Monroe. Είναι εξήντα ετών. Είχα την ιδέα να το φορέσω και να το δοκιμάσω. Έφτασε σε μένα συνοδευόμενο από ένοπλους φρουρούς. Το δοκίμασα και δεν μου ταίριαζε. Έπρεπε να χάσω 7 κιλά. Ήμουν αποφασισμένη να το φορέσω... Τα κατάφερα...», ανέφερε σε δήλωσή της η 41χρονη τηλεπερσόνα.

Κι η ίδια ωστόσο, χρειάστηκε να κάνει «θυσίες» για να μεταμορφωθεί στη Marilyn Monroe.

Ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Πιτ Ντέιβιντσον, η ξανθιά -για τις ανάγκες της βραδιάς- Kim Kardashian αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να χάσει 7 κιλά για να χωρέσει στο φόρεμα. Για να το καταφέρει αυτό, έβγαλε για τρεις εβδομάδες από τη διατροφή της τους υδατάνθρακες και τη ζάχαρη και έτρωγε μόνο ντομάτα.

Το εντυπωσιακό φόρεμα συνδύασε με ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια και ασημένιες γόβες. Ο Πιτ Ντέιβιντσον, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια της βαρδιάς, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mirror επισκιάστηκε από την σύντροφό του, όμως δεν δίστασε να την αποθεώσει στους παρουσιαστές του γκαλά για την ομορφιά της.

Μετά την ολοκλήρωση του event, η Kim Kardashian έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της ως Marilyn Monroe.

Στη λεζάντα έγραψε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να φοράω το εμβληματικό φόρεμα που φόρεσε η Marilyn Monroe το 1962 για να τραγουδήσει το "Happy Birthday" στον Πρόεδρο John F. Kennedy. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό στενό φόρεμα που κοσμείται με περισσότερους από 6.000 χειροποίητους κρυστάλλους φτιαγμένο από τον ενδυματολόγο Jean Louis. Ευχαριστώ το «Ripley's Believe It or Not!» που μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το εκπληκτικό κομμάτι της ιστορίας της μόδας για πρώτη φορά από τότε που το φόρεσε η αείμνηστη Marilyn Monroe. Είμαι για πάντα ευγνώμων για αυτή τη στιγμή».

Φυσικά, το Twitter δεν άφησε ασχολίαστη την εμφάνισή της. Οι απόψεις όμως, του κοινού για τη μεταμόρφωσή της διίστανται. Κάποιοι χρήστες κάνουν λόγο για την «καλύτερη εμφάνισή της», με άλλους να διαφωνούν και να υποστηρίζουν πως «η Marilyn Monroe ήταν μία και η Kim έρχεται δεύτερη».

