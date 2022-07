«Καίγεται» το Λονδίνο - Μεγάλη φωτιά καταστρέφει σπίτια εν μέσω καύσωνα

Μεγάλη φωτιά κατακαίει χωριό στο Ανατολικό Λονδίνο - Βίντεο από Reuters

Μεγάλη φωτιά σαρώνει το ανατολικό Λονδίνο, με φόντο το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Μ.Βρετανία και την ώρα που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς.

Γύρω στους 100 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για να κατασβήσουν φωτιά που μαίνεται στο χωριό Γουένινγκτον, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά από το κέντρο του Λονδίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστική υπηρεσίας. Η φωτιά σαρώνει εκτάσεις βλάστησης και έχει καταστρέψει πολλά σπίτια.

Στη μάχη με τις φλόγες πάνω από 100 πυροσβέστες που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά / Από Reuters

Σημειώνεται ότι εν μέσω καύσωνα, η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου με θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ στη Βρετανία και την Ευρώπη, κήρυξε σήμερα ως «μείζον περιστατικό» τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στο Λονδίνο. Ως μείζον περιστατικό ορίζεται ένα συμβάν ή μια κατάσταση με μια σειρά σοβαρών συνεπειών που απαιτεί την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων από μία ή περισσότερες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Πολλές πυρκαγιές μαίνονται στο Λονδίνο, την ώρα που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου / Από Reuters

