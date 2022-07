Ο Τζόνσον δεν παραιτείται και ετοιμάζεται να ανακοινώσει φοροαπαλλαγές

Πονοκέφαλος για τον Μπόρις Τζόνσομ. Μόνο χθες 38 κυβερνητικά στελέχη παραιτήθηκαν / Βίντεο από μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 6/7/22

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απέπεμψε ένα από τα επιφανέστερα στελέχη των Συντηρητικών, τον υπουργό Προεδρίας της κυβέρνησης Μάικλ Γκόουβ, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον.

Ο Γκόουβ ήταν μεταξύ εκείνων των μελών της κυβέρνησης που ζήτησαν από τον Τζόνσον να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Σύμφωνα εξάλλου με το Sky News, ο Τζόνσον και ο νέος υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι σκοπεύουν να παρουσιάσουν το νέο οικονομικό πρόγραμμά της κυβέρνησης την επόμενη Τρίτη. Ένας σύμβουλος του Τζόνσον, ο Τζέιμς Ντάντριτζ, φέρεται να είπε ότι «σίγουρα» αυτό το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές.

«Η παραίτησή μου θα οδηγήσει τη χώρα σε... χάος», φέρεται να είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε υπουργούς του, που βρέθηκαν χθες στη Ντάουνινγκ Στριτ, ζητώντας του να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του. Σίγουρα, όμως, θα δώσει μάχη για να παραμείνει στη θέση του, μετά τις παραιτήσεις των υπουργών Μεταφορών, Υγείας και Παιδείας, ως απάντηση στον διορισμό στην κυβέρνηση του Κρις Πίντσερ. Να θυμίσουμε ότι ο τελευταίος είχε εμπλακεί σε ροζ σκάνδαλο.

Δύο νέες παραιτήσεις έρχονται να προστεθούν στο «τσουνάμι» παραιτήσεων από την κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον. Ο υπουργός της Βρετανίας αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία Μπράντον Λιούις και η υφυπουργός Οικονομικών Έλεν Γουάτελι ανακοίνωσαν σήμερα την παραίτησή τους.

Ήδη περισσότεροι από 40 υπουργοί, υφπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης έχουν αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα και «κούνησαν το μαντήλι» στον Μπόρις από χθες, Τετάρτη. Το «τσουνάμι« των παραιτήσεων έσπασε κάθε ρεκόρ.

👋38 resignations so far. Will there be more if the PM ignores the ministers telling him it's time to go?



🔷 2 Cabinet Ministers

🔷 15 Ministers

🔷 17 PPS

🔷 1 Vice Chair

🔷 3 Trade Envoys pic.twitter.com/XDUFGi0ZYF