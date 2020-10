Γαλλία: Πυροβόλησαν oρθόδοξο ιερέα κοντά σε ελληνική εκκλησία στη Λιόν!

Περιπολικά και ασθενοφόρο στο σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Έλληνας ιερέας - βίντεο ΑΡ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε ελληνική εκκλησία στη Λιόν της Γαλλίας, γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Ένας ορθόδοξος ιερέας τραυματίστηκε σοβαρά όταν πυροβολήθηκε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο από άγνωστο δράστη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ανταποκρίτριας του Star στο Παρίσι, Μαρίας Δεναξά, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Η επίθεση έγινε την ώρα που έκλεινε την εκκλησία.

#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2