Τζόρτζ Φλόιντ: Νέο βίντεο-σοκ από τη δολοφονία του

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο-σοκ από τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς στις ΗΠΑ.

Στο εν λόγω βίντεο διάρκεια 2 λεπτών και 20 δευτερολέπτων φαίνεται από άλλη οπτική γωνία το φρικιαστικό θέαμα με τον πρώην αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν να πατά μέχρι θανάτου τον Τζορτζ Φλόιντ στο λαιμό με το γόνατό του.

NEW VIDEO OF #GEORGEFLOYD'S MURDER! Beyond disturbing, even harder to watch than the 1st video. "You're going to let him kill that man in front of you?" Thao stood guard as Chauvin KILLED George ... while bystanders tried to save his life