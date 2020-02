Λονδίνο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από αναφορά για έκρηξη σε αγορά

Στην αγορά του Πέκαμ στο Λονδίνο έσπευσε η Πυροσβεστική μετά από αναφορά για έκρηξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με αναφορές από τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης, αλλά και χρηστών στο Twitter, από το σημείο ακούστηκε έκρηξη, ενώ είναι ορατός μαύρος καπνός.

#Breaking: Just in - Reports of an explosion at the #London market in the #UK. pic.twitter.com/jt6E90sxAM