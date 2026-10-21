Σε κωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Τζάνειο Νοσοκομείο μια 21χρονη κοπέλα από την Πάρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να της χορηγήθηκαν εν αγνοία της ουσίες που είναι γνωστές ως «χάπια βιασμού».

Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο φίλος της 21χρονης, ο οποίος ανακρίνεται από τις Αρχές.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.