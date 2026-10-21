Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της

Ανακρίνεται από τις αρχές

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Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 21χρονη κοπέλα από την Πάρο μεταφέρθηκε σε κώμα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο να της χορηγήθηκαν χάπια βιασμού από τον φίλο της.
  • Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
  • Ο φίλος της έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις Αρχές.
  • Η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται.

Σε κωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Τζάνειο Νοσοκομείο μια 21χρονη κοπέλα από την Πάρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να της χορηγήθηκαν εν αγνοία της ουσίες που είναι γνωστές ως «χάπια βιασμού».

Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο φίλος της 21χρονης, ο οποίος ανακρίνεται από τις Αρχές.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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