Αχαρνές: Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 19/10 λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της οδού Νούση, στο ρεύμα προς το τελεφερίκ.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο λεωφορείο μετέβαιναν υπάλληλοι του καζίνο.