Το Star αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Το «αντίο» από τη διοίκηση και τους εργαζομένους του Star

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Με βαθιά θλίψη, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Star αποχαιρετούν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική ναυτιλία, στον επιχειρηματικό κόσμο και στον αθλητισμό.

Γνωστός σε όλη την Ελλάδα ως «Καπετάνιος», ακολούθησε επαγγελματική πορεία στο εμπορικό ναυτικό και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προεδρία του οποίου παρέμεινε από το 1979 έως το 2000. Στη διάρκεια της θητείας του, ο σύλλογος κατέκτησε σημαντικούς εγχώριους τίτλους και σημείωσε αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, το Star, εκ μέρους όλων των εργαζομένων του, προσφέρει δωρεά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του και τιμώντας παράλληλα την κοινωνική παρακαταθήκη της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Star εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
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