Τραγική κατάληξη στον Όλυμπο: Νεκρός ο πεζοπόρος που αγνοούταν

Τα ίχνη του είχαν χαθεί τον Σεπτέμβριο

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Όλυμπος: Νεκρός Ο Πεζοπόρος Που Αγνοούταν
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο.
  • Η σορός του βρέθηκε στο ρέμα του Μαυρόλογγου, μετά από εκτενείς έρευνες που διήρκεσαν τρεις εβδομάδες.
  • Ο Άμι Γιόγκεβ είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με την οικογένειά του την ημέρα που εξαφανίστηκε.
  • Η πρεσβεία του Ισραήλ ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε την αναζήτηση.
  • Η ορειβατική κοινότητα συμμετείχε ενεργά στην αναζήτηση, διαδίδοντας πληροφορίες μέσω κοινωνικών δικτύων.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούταν από τις 20 Σεπτεμβρίου. Η σορός του εντοπίστηκε στο ρέμα του Μαυρόλογγου στον Όλυμπο

Ο 46χρονος από το Ισραήλ είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται για πολλές ημέρες.

Τραγική κατάληξη στον Όλυμπο: Νεκρός ο πεζοπόρος που αγνοούταν

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού. Στο σημείο μεταβαίνουν ομάδες της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

Ο Άμι Γιόγκεβ είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τους οικείους του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν στον Όλυμπο. Την επόμενη ημέρα, χάθηκαν τα ίχνη του, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά του.

Καθώς οι συγγενείς του δεν κατάφερναν να επικοινωνήσουν μαζί του, απευθύνθηκαν στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Η πρεσβεία ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία και το αίτημα αναζήτησης διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δίου-Ολύμπου. 

Οι αρχές εντόπισαν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του 46χρονου, με το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αθήνα στο Λιτόχωρο.

Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ενώ drones επιχειρούσαν στις δύσβατες περιοχές του Ολύμπου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν.

Σημαντική ήταν και η κινητοποίηση της ορειβατικής κοινότητας, με φωτογραφίες και στοιχεία του αγνοούμενου να διακινούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συλλέχθηκαν, ο 46χρονος εθεάθη τελευταία φορά ανάμεσα στα καταφύγια «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος». Φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα πάνω από κοντομάνικη μπλούζα.

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