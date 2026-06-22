Έφη Οικονομάκη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι της – Συνελήφθη συγγενής της

Αφαίρεσε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (22/6/2026)

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Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε σε βάρος του συζύγου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Έφης Οικονομάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού, κατηγορείται ότι μαζί με συνεργό του αφαίρεσαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της 6ης Μαΐου στο σπίτι της οικογένειας. Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν οργανώσει με λεπτομέρεια το σχέδιό τους, εκμεταλλευόμενοι ότι ήξεραν τις καθημερινές συνήθειες του ζευγαριού και την ύπαρξη χρηματοκιβωτίου στο σπίτι.

Έφη Οικονομάκη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι της – Συνελήφθη συγγενής της

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 51χρονο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι την ημέρα της ληστείας απέφυγε τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών προκειμένου να μην αφήσει ψηφιακά ίχνη. Παράλληλα, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είχε μισθωθεί από άλλο συγγενικό του πρόσωπο, ενώ λίγες ημέρες πριν από την επίθεση είχαν τοποθετηθεί σε αυτό φιμέ μεμβράνες.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή και την οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη, γεμιστήρας, 35 φυσίγγια, 2.800 ευρώ σε μετρητά, μεταλλικό γκλομπ, αναδιπλούμενο μαχαίρι, κινητά τηλέφωνα, πιστόλι-ρέπλικα και καταγραφικά συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Η συγκλονιστική περιγραφή της Έφης Οικονομάκη

Η ίδια η Έφη Οικονομάκη περιέγραψε με δραματικό τρόπο όσα εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα, αποκαλύπτοντας ότι οι δράστες είχαν κρυφτεί για ώρες μέσα στο γκαράζ της κατοικίας περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν.

«6 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, συνήθως ο άντρας μου πήγαινε και έφερνε την κόρη μου από το γυμναστήριο στο Κεφαλάρι. Εκείνη τη μέρα την πήγε και μετά πήγε σούπερ μάρκετ. Αυτοί ήταν κρυμμένοι από νωρίς το πρωί σε ένα δωματιάκι που παλιά φιλοξενούσε τον καυστήρα του καλοριφέρ», ανέφερε.

Έφη Οικονομάκη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι της – Συνελήφθη συγγενής της

Όπως αποκάλυψε, το αρχικό σχέδιο των δραστών ήταν ακόμη πιο εφιαλτικό. «Το βρωμερό σχέδιό τους ήταν να γίνει το μεσημέρι στη 1 και μισή, που θα επέστρεφε την κόρη μου στο σπίτι. Να βάλουν το όπλο στο κεφάλι του παιδιού και με την τανάλια να απειλούν τον άντρα μου πως θα του κόψουν τα δάχτυλα και θα σκοτώσουν την κόρη μου αν δεν ανοίξει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η απόφαση της κόρης της να σταματήσει σε κοντινό σούπερ μάρκετ λίγα λεπτά πριν επιστρέψει στο σπίτι αποδείχθηκε σωτήρια. «Αυτή της η απόφαση έσωσε το παιδί μου από το σχέδιό τους», υπογράμμισε.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι υπέστη σοβαρό σοκ μετά το περιστατικό, λέγοντας: «Εγώ με 20 πίεση πέρασα ένα μικρό εγκεφαλικό και ο Θεός με φύλαξε». Κλείνοντας, στάθηκε στο γεγονός ότι ο σύζυγός της βγήκε ζωντανός από την περιπέτεια: «Ο άντρας μου ζει και αυτός είναι ο πρώτος αριθμός τουλάχιστον για μένα. Το δώρο ζωής για τη ζωή μου».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

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