«Ιστορία στο πιάτο»: Μοναδική έκθεση από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά

Η έκθεση φιλοξενείται σε κτίριο της Βουλής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.06.26 , 23:10 MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που περνά στον μεγάλο τελικό!
17.06.26 , 23:01 MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί
17.06.26 , 22:57 «Ιστορία στο πιάτο»: Μοναδική έκθεση από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά
17.06.26 , 22:47 Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
17.06.26 , 22:39 MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
17.06.26 , 22:17 Akylas: Άνοιξε τη βραδιά των MAD VMA 2026 - Οι εκκεντρικές εμφανίσεις
17.06.26 , 21:52 H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στα Mad VMA 2026
17.06.26 , 21:50 Υγειονομικοί: Διεκδικούν Βαρέα και Ανθυγιεινά για όλες τις ειδικότητες
17.06.26 , 21:45 Ποιος επισκευάζει τις ζημιές: Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής
17.06.26 , 21:26 PosoKanei: Πιο ακριβό το ελληνικό γιαούρτι στην Ελλάδα από το εξωτερικό!
17.06.26 , 21:24 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στα παρασκήνια των MAD VMA με τις κόρες της
17.06.26 , 21:02 Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας
17.06.26 , 20:49 Τα 3 μεγάλα «δώρα» των ΗΠΑ στο Ιράν με τη συμφωνία που υπογράφεται
17.06.26 , 20:34 Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών
17.06.26 , 20:33 MAD VMA 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Χριστίνας Μπόμπα
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που περνά στον μεγάλο τελικό!
Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν κατάφερα να αντικαταστήσω την αγάπη των γονιών μου»
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
Αμαλία Κωστοπούλου σε Τζέικ Μέντγουελ: «Τα καλύτερα 3 χρόνια της ζωής μου!»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη
MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξεχωριστή έκθεση με αντικείμενο σπάνια ιστορικά πιάτα εγκαινιάστηκε σε κτίριο της Βουλής. Απεικονίζουν ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και γεγονότα που σφράγισαν την πορεία του τόπου.

Πιάτα με ιστορία από την συλλογή της Λόλας Νταϊφά!

Αυτή είναι η μοναδική έκθεση πιάτων με ιστορία, από τη συλλογή της Λόλας Νταΐφά, που εκτίθεται σε κτίριο της Βουλής.

«Ιστορία στο πιάτο»: Μοναδική έκθεση από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά

Σε αυτά τα πιάτα, που η Λόλα Νταΐφα συλλέγει από τα φοιτητικά της χρόνια με μεράκι, απεικονίζονται προσωπικότητες της ελληνικής Ιστορίας και μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την πορεία του τόπου μας.

«Ιστορία στο πιάτο»: Μοναδική έκθεση από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά

«Ψάχνω σε όλη την Ελλάδα, αυτά τα πιάτα είναι από το 1836. Ήταν πιάτα καθημερινής χρήσης. Έλεγαν για παράδειγμα στα παιδιά "Φάε τη σούπα σου, θα δεις τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη". "Φάε τα χόρτα σου, θα σου διηγηθώ μέχρι πού έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος"», ανέφερε η Λόλα Νταϊφά.

«Ιστορία στο πιάτο»: Μοναδική έκθεση από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά

«Ιστορία στο πιάτο»: Μοναδική έκθεση από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά

Η συλλογή αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιστορία της χώρας μας.

«Είναι ολόκληρη η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από τα πιάτα της Λόλας Νταϊφά», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η έκθεση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΛΑ ΝΤΑΪΦΑ
 |
ΣΥΛΛΟΓΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top