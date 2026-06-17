Μια ξεχωριστή έκθεση με αντικείμενο σπάνια ιστορικά πιάτα εγκαινιάστηκε σε κτίριο της Βουλής. Απεικονίζουν ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και γεγονότα που σφράγισαν την πορεία του τόπου.

Αυτή είναι η μοναδική έκθεση πιάτων με ιστορία, από τη συλλογή της Λόλας Νταΐφά, που εκτίθεται σε κτίριο της Βουλής.

Σε αυτά τα πιάτα, που η Λόλα Νταΐφα συλλέγει από τα φοιτητικά της χρόνια με μεράκι, απεικονίζονται προσωπικότητες της ελληνικής Ιστορίας και μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την πορεία του τόπου μας.

«Ψάχνω σε όλη την Ελλάδα, αυτά τα πιάτα είναι από το 1836. Ήταν πιάτα καθημερινής χρήσης. Έλεγαν για παράδειγμα στα παιδιά "Φάε τη σούπα σου, θα δεις τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη". "Φάε τα χόρτα σου, θα σου διηγηθώ μέχρι πού έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος"», ανέφερε η Λόλα Νταϊφά.

Η συλλογή αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιστορία της χώρας μας.

«Είναι ολόκληρη η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από τα πιάτα της Λόλας Νταϊφά», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η έκθεση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.