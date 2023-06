Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στο στούντιο Κάπα στα Σπάτα, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε από καρτοτηλέφωνο στο 100 και δήλωσε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο στούντιο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, πραγματοποίησε έρευνα ωστόσο δε βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Στο στούντιο γυρίζονται μεγάλες τηλεοπτικές σειρές και σόου, όπως ο Σασμός και το Just the 2 of us.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο