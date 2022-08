Έβρος: Σε ελληνικό έδαφος βρέθηκαν οι 38 μετανάστες

Βίντεο από Open

Εντός της ελληνικής επικράτειας εντοπίστηκαν οι 38 μετανάστες και συγκεκριμένα βρέθηκαν τέσσερα χιλιόμετρα νότια της νησίδας που βρίσκεται στην τουρκική πλευρά του Έβρου.

Ανάμεσα στους μετανάστες υπάρχουν και πρόσφυγες ενώ αυτή την ώρα περισυλλέγονται από τις ελληνικές αρχές ώστε να τους παρασχεθεί άμεση βοήθεια.

Παράλληλα θα ξεκινήσει άμεσα έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος αλλά και ο τρόπος που πέρασαν τα ελληνικά σύνορα.

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα προηγούμενα 24ωρα είχε ανακοινώσει πως η συγκεκριμένη νησίδα για την οποία υπήρχαν πληροφορίες πως βρίσκονταν τα 40 άτομα, ήταν εκτός της ελληνικής επικράτειας και έτσι δεν μπορούσαν οι ελληνικές αρχές να κάνουν κάποια ενέργεια.

Μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες εντοπίστηκε στην παρέβρια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, κατά δήλωσή τους από τη Συρία, αποτελούμενη από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως, από τις συντεταγμένες εκτός της ελληνικής επικράτειας, που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προ ημερών.

Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αρωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της ΕΛΑΣ και όλων των υπόλοιπων κρατικών υπηρεσιών, για την περίθαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στην υπόθεση των μεταναστών σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα έγραψε πως «Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε τους 38 μετανάστες σε ελληνικό έδαφος, 4 χιλιόμετρα νότια της τουρκικής νησίδας στον Έβρο, καθώς και ένα σκάφος που τους μετέφερε. Αυτοπροσδιορίζονται ως Σύροι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και η έγκυος μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο».

