To ελληνικό twitter τρολλάρει το «blackout» των Facebook και Instagram

Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και ώρες οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10/21)

Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες, καθώς το Facebook, το Instagram, το Whatsapp αλλά και το Messenger έχουν «πέσει» και δεν επιτρέπουν καμία αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών.

Από τις 18:30 ώρα Ελλάδας, Facebook, Instagram και WhattsUp, που ανήκουν στην ίδια εταιρεία άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί έως και αυτή την ώρα.

Ο ιστότοπος Down Detector, που ελέγχει την ομαλή λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι αρχικά δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σε όλο τον κόσμο δεν είχαν πρόσβαση με το πρόβλημα να επεκτείνεται και σε άλλα μέρη.

Πάντως, πρώτο το Facebook ζήτησε συγγνώμη μέσω twitter, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα στην πρόσβαση και στη λειτουργία των εφαρμογών του. Ακολούθησαν Instagram και WhatsApp.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.