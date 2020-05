Το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μια διαδικτυακή συζήτηση για το επετειακό έτος Θερμοπύλες - Σαλαμίνα 2020.

Η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: “2500 years from Thermopylae and Salamis: Lessons from Ancient Greece and their relevance today” που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 16:00 μμ.

Συμμετέχουν:

Χαιρετισμός:

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους "Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020".

Ομιλητές:

Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής Στρατηγικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αλεξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης ε.τ.

Νίκος Κυριαζής, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συντονιστής: Φάνης Παπαθανασίου, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ

Για να δηλώσετε συμμετοχή βάζοντας τα στοιχεία σας και να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να πατήσετε σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.crowdcast.io/e/defoe20

https://bit.ly/3fTnnHw