Δύο εβδομάδες για τα παιδιά της Τανζανίας: Ένα δώρο αγάπης από την Ελλάδα!

Υπάρχει μια λέξη που αποτελείται από μόλις οκτώ γράμματα, αλλά έχει τεράστια σημασία και βαρύτητα. Μια λέξη που ενίοτε απαιτεί θυσίες αλλά όποιον χαρακτηρίζει τον κάνει αυτόματα ξεχωριστό.

Αυτή η λέξη είναι η ανθρωπιά... Στις μέρες μας, ευτυχώς όχι πολλοί, τείνουν να τη ξεχάσουν. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν.

Κι αυτό γιατί αυτές οι γραμμές που διαβάζετε αφορούν αυτούς που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη. Αφορούν ανθρώπους που είναι δοτικοί στον συνάνθρωπο τους και του απλώνουν το χέρι για να τον βοηθήσουν αγόγγυστα.

Στη συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων ανήκει η ομάδα «Share, Love, Travel» η οποία αποτελείται από 60 εθελοντές. Οι 20 εξ ' αυτών ετοιμάζουν ένα μεγάλο ταξίδι αγάπης. Από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου του επόμενου χρόνου θα εγκατασταθούν στο χωριό Mtakuja στην Τανζανία. Εκεί θα δώσουν χαρά και απλόχερα την αγάπη τους στα 400 παιδιά του Δημοτικού Σχολείου του χωριού εκ των οποίων τα 50 είναι ορφανά.

Έλενα Στάμου

Η Έλενα Στάμου, ένα από τα δύο μυαλά του εθελοντικού project μίλησε αποκλειστικά στο star.gr για τα συναισθήματά της της που θα βρεθεί στην Τανζανία γι' αυτό το ταξίδι ανθρωπιάς και αγάπης, αποκάλυψε τι την έφερε πιο κοντά στον εθελοντισμό, ενώ αναφέρθηκε στις δράσεις της ομάδας στο χωριό Mtakuja, καθώς και στους τρόπους που μπορεί κάποιος που το επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια τους.

Έλενα εσύ και μια ομάδα ανθρώπων ετοιμάζετε βαλίτσες για ένα μεγάλο ταξίδι στην Τανζανία για να βοηθήσετε έμπρακτα άλλους ανθρώπους. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας γι’ αυτό το ταξίδι;

Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι για το ταξίδι μας στην Τανζανία! Η ομάδα μας «Share, Love, Travel» αποτελείται από 60 εθελοντές και 20 από αυτούς ταξιδεύουμε στις 26 Φεβρουαρίου και μένουμε έως τις 9 Μαρτίου 2020, στο χωριό Mtakuja στους πρόποδες του Κιλιμάντζαρο. Εκεί με τη βοήθεια της τοπικής οργάνωσης Willing to Help Orphans, επισκεπτόμαστε καθημερινά το Δημοτικό Σχολείο του χωριού που έχει 400 παιδάκια και από αυτά τα 50 είναι ορφανά. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε βασικές ανάγκες των παιδιών τις οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε. Το πιο βασικό όμως είναι ότι προσφέρουμε αγάπη, χαρά, διασκέδαση και έμπνευση στα παιδιά με την παρουσία μας και τις δράσεις μας. Η προσδοκία μας είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε στην τοπική κοινότητα, και να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Τι σε έκανε να αφήσεις για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα σου και να πεις ναι σε ένα τέτοιο ταξίδι;

Η καθημερινότητα και η ρουτίνα μας επαναλαμβάνεται και εάν δενγίνει κάτι συνταρακτικό, είτε θετικό είτε αρνητικό στη ζωή μας, ζούμε μια ζωή έτσι όπως έχει σχεδιαστεί για εμάς και όχι όπως πιθανόν να την σχεδιάζαμε μόνοι μας. Για να γίνει κάποια βελτίωση ή αλλαγή χρειάζεται να βγούμε έξω από τη ζώνη της άνεσής μας. Αυτό ακριβώς κάνω εγώ και η ομάδα μας, ταξιδεύουμε εκεί που άλλοι θα πήγαιναν μόνο για αναψυχή και ζούμε τη ζωή των τοπικών ανθρώπων. Βιώνοντας αυτήν την εμπειρία γυρίζεις πίσω ψυχικά πιο πλούσιος και έχοντας αυτόν τον πλούτο μέσα σου βελτιώνεται και η καθημερινότητά σου.

Σε αγχώνει αυτό το ταξίδι;

Να σου πω την αλήθεια και ναι και όχι για διαφορετικούς λόγους. Ναι, γιατί πηγαίνουμε για πρώτη φορά σε αυτήν την περιοχή και χρειάζονται αρκετές προετοιμασίες για τη συλλογή των υλικών που θα πάρουμε μαζί μας, τις μεταφορές μας εκεί, το πως θα μας υποδεχτεί η τοπική κοινότητα της φυλής Μασάϊ. Αλλά και όχι, γιατί όλοι οι εθελοντές μας είναι υπέροχοι άνθρωποι, γεμάτοι αγάπη και όλα γίνονται με τον καλύτερο τρόπο και η τοπική οργάνωση βρίσκεται πάντα δίπλα μας.

Πώς μπήκε ο εθελοντισμός στη ζωή σου;

Παρότι ήμουν πάντα ένας άνθρωπος δοτικός και με ενδιέφερε ο συνάνθρωπός μου, παλιότερα δεν είχα ασχοληθεί με τον εθελοντισμό γιατί σκεφτόμουν ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτή η άποψή μου άλλαξε πριν λίγα χρόνια, με αφορμή τη συμμετοχή μου σε σεμινάρια προσωπικής βελτίωσης και ηγεσίας της ομάδας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ, όπου κατάλαβα ότι ακόμη και όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι μικρό είναι πολύ μεγαλύτερο από το να μην κάνει απολύτως τίποτα.

Έχεις κάνει κι άλλα ανάλογα ταξίδια;

Ναι, είχα πάει πέρυσι σε εθελοντικό ταξίδι στην Τανζανία σε ένα άλλο χωριό το Γκόνγκο που βρίσκεται μέσα στην ζούγκλα! Εγώ το παρομοιάζω με ένα Γαλατικό χωριό στην Αφρική! Εκεί δημιουργήσαμε βοηθητικά κτίρια για το σχολείο, κτίριο για τον Γυναικείο Συνεταιρισμό, παίξαμε παιχνίδια με τα παιδιά και γενικά πήραμε μια γερή γεύση του πως είναι να ζει και να δουλεύει κάποιος στην Αφρική. Παρόλες τις ελλείψεις τους με βασική αυτή του νερού, αυτό που μου έμεινε είναι ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι με το χαμόγελο στα χείλη, νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, σου λένε καλημέρα χωρίς να σε γνωρίζουν και νοιώθουν ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουν.



Κατά πάσα πιθανότητα εσύ και οι συνταξιδιώτες σου θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Είστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό;

Είμαστε προετοιμασμένοι όσο μπορούμε μόνο για αυτά που γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε, όπως η θερμοκρασία, τα απαραίτητα εμβόλια κλπ. Στη ζωή όμως πώς μπορείς να είσαι προετοιμασμένος σε όλα όταν οι συνθήκες αλλάζουν κάθε στιγμή; Λένε ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι το 10% και το πως το διαχειρίζεσαι είναι το 90%. Κάπως έτσι λειτουργεί και η ομάδα μας, αριθμητικά είμαστε πολλοί αλλά στις αντιδράσεις μας ενεργούμε θετικά ως ένας άνθρωπος!



Ποιες δράσεις θα πραγματοποιήσετε εκεί;

Έχουμε προγραμματίσει πάνω από 30 δράσεις για την ενδυνάμωση των παιδιών με εργαστήρια ρομποτικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, ποδοσφαιρικό αγώνα, περιβαλλοντική αγωγή, δεντροφύτευση. Παραδίδουμε παιδικά ρούχα για 50 παιδιά και 30 αθλητικά σετ, 10 κιβώτια εκπαιδευτικού υλικού, κατασκευάζουμε 10 νέες τουαλέτες. Επίσης για τις γυναίκες του χωριού οργανώνονται καθημερινά εργαστήρια χειροτεχνίας, πλεξίματος, κατασκευών από ίνες μπανάνας, παρασκευή προϊόντων προσωπικής υγιεινής και σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Επιπλέον οργανώνουμε 3ήμερο φεστιβάλ με συναυλίες και χορευτικές παραστάσεις από γνωστά συγκροτήματα των φυλών Μασάϊ με συμμετοχή της παιδικής χορωδίας και της Ελληνικής αποστολής με Ελληνική παραδοσιακή μουσική και χορούς.

Πώς μπορεί να μάθει κάποιος για εσάς και να βοηθήσει αυτή σας την προσπάθεια;

Καταρχήν μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα μας στα Social Media: @sharelovetravelproject Facebook/Instagram/Twitter Επίσης μπορεί να έρθει αυτήν την Κυριακή (15/12/19 - 13.00-17.00) στην εκδήλωση με Αφρικανικό φαγητό και μουσική στο εστιατόριο Fabrica De Vino Εμμ. Μπενάκη 3, ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ, όπου μέρος των εσόδων θα δοθούν στην ενίσχυση της προσπάθειά μας

Επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει τη δωρεά του στην πλατφόρμα χρηματοδότησης από το κοινό https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/Share-Love-Travel/Tanzania