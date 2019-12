Λακωνία: Ένας μυθικός προορισμός με ανεξάντλητη ομορφιά

Στη μυθική Λακωνία βρέθηκε η web εκπομπή του StarX «Γυρίσματα στην Ελλάδα». Πρόκειται για έναν ανεξάντλητο προορισμό καθώς τα μέρη που μπορείς να επισκεφθείς και να εντυπωσιαστείς είναι αμέτρητα.

Από την ιστορική πόλη της Σπάρτης και την ξακουστή βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά μέχρι τον επιβλητικό βράχο της Μονεμβασιάς, την ονειρική Ελαφόνησο και τη Μάνη με το άγριο τοπίο και τους επιβλητικούς πύργους, αυτός ο τόπος έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες να σου πει.

Πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη παράδοση, κάστρα και παλάτια που θα σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, όμορφα βουνά και άγρια τοπία, ατμοσφαιρικά χωριά και γραφικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί, αλησμόνητο φαγητό, σαγηνευτικές παραλίες και δραστηριότητες για όσους αγαπούν τη φύση, κάνουν τον νομό Λακωνίας, τον νοτιότερο της ηπειρωτικής Ελλάδας, έναν συναρπαστικό προορισμό που τα έχει όλα.

Η μοναδική Σπάρτη

Με μοναδική φυσική ομορφιά, σε ένα γοητευτικό τοπίο, ιδανικό για περιήγηση και αναζήτηση, η Σπάρτη, πλάι στον ποταμό Ευρώτα, αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό κέντρο, με πλατείες και δεντροφυτεμένους δρόμους, μεγάλες πλατείες, και νεοκλασικές κτήρια.

Η εκπομπή «Γυρίσματα στην Ελλάδα», βρέθηκε στη μυθική Σπάρτη με αφορμή ένα εμβληματικό γεγονός παγκοσμίου ακτινοβολίας, που διαδραματίστηκε στην πόλη με πρωτοβουλία της COSMOTE.

Εκεί ανακαλύψαμε πως Σπάρτη δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν και στην Αμερική πόλεις που ονομάστηκαν έτσι εμπνευσμένες από την ιστορία και της φήμη της αυθεντικής Σπάρτης.

Μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες του δικτύου COSMOTE Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, και της τεχνολογικής υποδομής Fiber To The Home οι κάτοικοι της περιοχής συνδέθηκαν ζωντανά από την κεντρική πλατεία της Σπάρτης με πέντε από αυτές τις πόλεις, χρησιμοποιώντας μια και μόνο απλή οικιακή σύνδεση με 100% οπτική ίνα και ταχύτητα 200 Mbps.

Χάρη στην τεχνολογική υπεροχή του δικτύου Fiber To The Hοme της COSMOTE, οι κάτοικοι της Σπάρτης γνωρίστηκαν και είχαν μια γρήγορη κουβέντα με τους «συντοπίτες» τους από την άλλη άκρη του κόσμου και στο τέλος όλοι μαζί φώναξαν το περίφημο «This is Sparta».

Έτσι, η Σπάρτη έγινε για μια ημέρα το κέντρο του κόσμου και όσοι αισθάνονται Σπαρτιάτες ενώθηκαν ψηφιακά ανακαλύπτοντας στην πράξη την δύναμη των οπτικών ινών του δικτύου COSMOTE Fiber.