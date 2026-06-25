Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 23.06.26, 18:03
Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον
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Το νέο Opel Grandland έχει ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πλέον δυναμικές προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV, χάρη στην εντυπωσιακή σχεδίασή του, τις προηγμένες τεχνολογίες και την υψηλή άνεση που προσφέρει στον οδηγό και τους επιβάτες. Ταυτόχρονα, η Opel αποδεικνύει ότι ακολουθεί με συνέπεια τη στρατηγική προς μια πιο βιώσιμη παραγωγική διαδικασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημοφιλής διχρωμία με μαύρη οροφή, την οποία επιλέγει περίπου το 60% των αγοραστών του Grandland. Η συγκεκριμένη επιλογή κατασκευάζεται πλέον με μια καινοτόμο μέθοδο βαφής, γνωστή ως monocoat.

Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Μέχρι πρόσφατα, η μαύρη οροφή του Grandland απαιτούσε δύο ξεχωριστές διαδικασίες βαφής: πρώτα την εφαρμογή της βασικής στρώσης και στη συνέχεια της διάφανης προστατευτικής επίστρωσης. Με τη νέα τεχνολογία monocoat, τα δύο στάδια συνδυάζονται σε μία μόνο διαδικασία, καθιστώντας την παραγωγή ταχύτερη και σημαντικά πιο βιώσιμη. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο εργοστάσιο να απενεργοποιήσει τον ειδικό θάλαμο εφαρμογής της βασικής βαφής, μειώνοντας την κατανάλωση νερού κατά περίπου 80.000 λίτρα κάθε μήνα.

Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Παράλληλα, καταργείται το ενδιάμεσο στάδιο ξήρανσης, γεγονός που εξοικονομεί ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, αλλά και πολύτιμο χρόνο παραγωγής. Σε σύγκριση με την προηγούμενη διαδικασία, οι ανάγκες σε θερμική ενέργεια μειώνονται κατά 150 kW ανά ώρα παραγωγής, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά περισσότερο από 500 kW ανά ώρα. Συνολικά, οι εκπομπές CO₂ του εργοστασίου περιορίζονται κατά περίπου 580 τόνους ετησίως. Επιπλέον, η νέα μέθοδος μειώνει τη χρήση διαλυτών και περιορίζει σημαντικά την παραγωγή αποβλήτων, όπως η λάσπη βαφής.

Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Το εργοστάσιο του Eisenach ανοίγει τον δρόμο

Το εργοστάσιο της Opel στο Eisenach είναι το πρώτο εργοστάσιο της Stellantis στην Ευρώπη που εφαρμόζει τη διαδικασία βαφής monocoat στην παραγωγή. Η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν οι μηχανικοί του εργοστασίου μελέτησαν την αντίστοιχη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφαρμογή της στην Ευρώπη απαίτησε σημαντικές προσαρμογές, ώστε να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αξιολογήσεις προμηθευτών για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα που συνοδεύει το "Made in Germany" θα παραμείνει αμετάβλητη. Το νέο σύστημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία, συμβάλλοντας καθημερινά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην αισθητική του γυαλιστερού μαύρου χρώματος της οροφής.

Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Άνεση, ποιότητα και ανακυκλωμένα υλικά στο εσωτερικό

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Opel για το Grandland δεν περιορίζεται στη διαδικασία παραγωγής, αλλά ξεκινά ήδη από το στάδιο της εξέλιξης του μοντέλου.Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί αναζήτησαν λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του SUV, αξιοποιώντας ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα εργονομικά Intelli-Seats, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης στα μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, τα υφάσματα και οι επενδύσεις των καθισμάτων, των θυρών, του ταμπλό και της κεντρικής κονσόλας κατασκευάζονται από υλικά που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια PET.

Opel Grandland: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας επεκτείνεται και σε εξαρτήματα που δεν είναι ορατά στον πελάτη. Στην κατασκευή του Grandland χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένο αλουμίνιο, χάλυβας με ανακυκλωμένο περιεχόμενο και περισσότερα από 40 πολυμερή εξαρτήματα, τα οποία αποτελούνται έως και κατά 80% από «πράσινα» υλικά. Συνολικά, περισσότερο από 550 κιλά του συνολικού βάρους του Opel Grandland προέρχονται από ανακυκλωμένες ή ανανεώσιμες πρώτες ύλες.

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