BMW: Silver βραβείο στα PR Awards 2025

Σημαντική διάκριση σημείωσε η BMW στα φετινά PR Awards 2025 που γιόρτασαν την καινοτομία, τη στρατηγική σκέψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο στις δημόσιες σχέσεις και τη στρατηγική επικοινωνία.Σε μία λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρουσία 350 στελεχών του κλάδου, η Βαυαρική μάρκα πολυτελών μοντέλων διακρίθηκε με το SILVER Βραβείο στην κατηγορία Brand Purpose για το φαντασμαγορικό event « Joyland – The Only 1 by BMW » όπου παρουσιάστηκε σε αποκλειστική πανελλαδική πρεμιέρα η δυναμική νέα BMW Σειρά 1.

Στην ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τις 14 – 16 Ιουνίου 2024 στην Αττική, περισσότεροι από 1.400 επισκέπτες – ανάμεσά τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πελάτες, συνεργάτες, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και επώνυμοι καλεσμένοι, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα BMW Σειρά 1 και να ζήσουν μία πολυσύνθετη εμπειρία BMW βλέποντας μαζί δημοφιλή μοντέλα όπως οι BMW iX1, iX2, X4 & X5, Μ2 & Μ4 Touring, οι εμβληματικές BMW i5 & i5 Touring, πολυτελή ηλεκτρικά μοντέλα όπως οι BMW iΧ & i7 αλλά και μία από τις 500 συλλεκτικές BMW XM Label Red. Παράλληλα, περισσότεροι από 200 επισκέπτες απόλαυσαν την οδηγική εμπειρία αγαπημένων μοντέλων BMW & BMW i με μοναδικά test drives υπό την καθοδήγηση μιας εξειδικευμένης ομάδας εκπαιδευτών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο