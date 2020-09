Με την συνεργασία της BENTLEY νομίζεις ότι είσαι στο... Μέγαρο Μουσικής

Δύο νέα αποκλειστικά premium προϊόντα ήχου κάνουν το ντεμπούτο τους, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Bentley με τη Naim Audio και σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας της με τη Focal. Οι λάτρεις της μουσικής και οι θαυμαστές της Bentley μπορούν πλέον να απολαμβάνουν εξαιρετικής πιστότητας ήχο ακούγοντας είτε στο σπίτι, εν κινήσει είτε σε οποιοδήποτε μοντέλο Bentley. Οι ειδικοί σχεδιασμού και ήχου από τις τρεις εταιρείες συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν το ασύρματο σύστημα ηχείων “Naim for Bentley Mu-so Special Edition” και τα ακουστικά “Focal for Bentley Radiance”.



Και τα δύο διαθέτουν το μοναδικό σχεδιαστικό στυλ της Bentley. Οι χρωματικές πινελιές αναφέρονται άμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της εκπληκτικής Bentley Mulliner Bacalar, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2020 και του πρωτότυπου EXP 100 GT, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2019. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πλέγματος και στα δύο προϊόντα, εμπνέεται από τους εντυπωσιακούς προβολείς των μοντέλων και τα εικονικά αδαμάντινα σχήματα της επένδυσης των καθισμάτων της Bentley.



Οι Bentley Motors και Naim Audio είναι στενοί συνεργάτες από το 2008 και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί τους συνεργάζονται σε βελτιστοποιημένα συστήματα ήχου για όλα τα μοντέλα παραγωγής της Bentley, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία ήχου στο αυτοκίνητο. Η Focal και η Naim συνυπάρχουν ως brands σε ένα ενιαίο group από το 2011, συνδυάζοντας 88 χρόνια ακουστικής εμπειρίας. Τα νέα ακουστικά Radiance είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ Bentley και Focal.



Το Naim Mu-so for Bentley Special Edition και τα Focal for Bentley Radiance θα είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο, σε επιλεγμένα σημεία πωλήσεων Focal, Naim και Bentley καθώς και στα Naimaudio.com, Focal.com και shop.bentleymotors.com. Η προτεινόμενη λιανική τιμή θα είναι 1.999 € για το Naim Mu-so for Bentley Special Edition και 1.300 € για τα Focal for Bentley Radiance.