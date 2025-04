BMW Group Hellas: Οργανωτικές αλλαγές

Από την 1η Μαΐου 2025, ο κ. Κωνσταντίνος Ζιάβρας θα αναλάβει τη θέση του επικεφαλής After Sales / Customer Support του BMW Group Hellas.Ο κ. Κωνσταντίνος Ζιάβρας εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό του Ομίλου το 2006. Έκτοτε, έχει συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία πωλήσεων του BMW Group Hellas και της BMW Financial Services Hellas έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις στους τομείς Πωλήσεων και After Sales / Customer Support.

Ο κ. Διονύσης Βουρλούμης ο οποίος διετέλεσε Επικεφαλής After Sales / Customer Support τα τελευταία 7 χρόνια, θα αναλάβει καθήκοντα ως Warehouse & Training Center Manager στο Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών και Εκπαίδευσης του BMW Group Hellas. Υπό την καθοδήγηση του κ. Διονύση Βουρλούμη, το τμήμα After Sales / Customer Support έχει επιτύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα πωλήσεων στην Ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και τεχνογνωσία από εξειδικευμένο προσωπικό στις τεχνικές ομάδες του Δικτύου Επίσημων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών BMW / BMW i και ΜΙΝΙ.

