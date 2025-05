Ο Μάικ Γουόλτς αποχωρεί από σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, και ο αναπληρωτής του, Άλεξ Γουόνγκ, θα εγκαταλείψουν τα πόστα τους, τόνισαν πηγές στο CBS.

Οι δύο αξιωματούχοι θα αποχωρήσουν από τα πόστα τους αργότερα μέσα στην ημέρα, τόνισαν οι πηγές.

BREAKING: Pres. Trump's national security adviser, Mike Waltz, is expected to leave his post, sources familiar with the decision told @ABC News on Thursday. @KFaulders has the latest: https://t.co/hPAZZ1biHd pic.twitter.com/AkOi1OzQaN