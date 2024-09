Α. Τσιτσιπάς: «Ποτέ δε θα σταματήσω να είμαι ο πατέρας του... φαντάζομαι»

Bίντεο από την εκπομπή Summer's Cool

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του, ένα μήνα μετά το τέλος της συνεργασίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Τσιτσιπάς μίλησε στην ιστοσελίδα tennistourtalk.com κάνοντας λόγο για μία απόφαση του γιου του, η οποία μπορεί στο μέλλον να αλλάξει και πάλι.

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Στέφανος αποφάσισε ότι για κάποιο διάστημα θέλει απλώς να είμαι ο πατέρας του και να μην λαμβάνω μέρος στις προπονήσεις. Είναι στο χέρι του να αποφασίσει πώς αισθάνεται, πρέπει να το σεβαστώ. Πρέπει, επίσης, να καταλάβει τι θέλει. Έχει τον χώρο του. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ξανά σ’ εμένα και να μου πει “θέλω να προπονούμαι μαζί σου, διότι μου αρέσει ο τρόπος που με καθοδηγείς”. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι παιδί μου. Ποτέ δε θα σταματήσω να είμαι ο πατέρας του φαντάζομαι», είπε ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε ποια ήταν η τελευταία φορά που μίλησε με τον γιο του Στέφανο, ο Απόστολος Τσιτσιπάς δήλωσε πως επικοινωνούν κάθε μέρα.

