Στον ΠΑΟΚ o Μούσα Ουαγκέ

Ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Σενεγαλέζου δεξιού μπακ Μούσα Ουαγκέ από την Μπαρτσελόνα με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο. Ο 18χρονος άσος θα βρίσκεται στην διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα για τη ρεβάνς με την Κράσνονταρ.

We continue our day, with a transfer! We welcome the new N.18 @Moussa_WagueOff #PAOK #RiseUp #transfers #welcome pic.twitter.com/XHQ3EvFIyv