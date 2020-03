Πέθανε 14χρονος παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de nuestro jugador infantil Christian Minchola. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz. - Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. - La famille rojiblanca est en deuil. Christian Minchola, de notre équipe U14, nous a quittés. Toutes nos condoléances à sa famille, ses amis, ses coéquipiers. Repose en paix.

