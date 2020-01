Στους «16» του Australia Open η Σάκκαρη: Τα δάκρυα του πατέρα της

Τεράστια επιτυχία σημείωσε η Μαρία Σάκκαρη, καθώς πέρασε στη φάση των «16» του Australian Open, «πετώντας» έξω από την επόμενη φάση της διοργάνωσης το Νο. 10 της παγκόσμιας κατάταξης, την Αμερικανίδα, Μάντισον Κις.

Sakkari Sensation 🙌@mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) 🇬🇷#AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f