Άνοιξαν διαθήκη οπαδού γνωστής ομάδας και έπαθαν...πλάκα!

Μία συγκινητική κίνηση λίγο πριν φύγει από τη ζωή έκανε ένας οπαδός της Νόριτς.

Ο 83χρονος Μπάρι Γκριβς άφησε διαθήκη στην οποία ανέφερε πως θα δώσει 100 λίρες στους παίκτες της ομάδας του για να πιουν με αυτές μπύρες.

Life-long Norwich fan Barrie Greaves, left the club £100 in his will to buy the squad a round of drinks.



He wanted to give it to them to thank them for their entertainment through the good times and the bad. 💛💚 pic.twitter.com/WuTLefWGKv