Στη Λατάκια της Συρίας συνετρίβη σήμερα ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-30.

Το «Russia Today» επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει πως και οι δυο πιλότοι είναι νεκροί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι αν το ρωσικό μαχητικό κατερρίφθη ή υπέστη μηχανική βλάβη.

Το Reuters αναφέρει πως το αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε, ενώ προσθέτει ότι πιθανότατα αίτιο της πτώσης να ήταν ενδεχόμενη σύκγρουση με σμήνος πουλιών.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι πιλότοι «πάλεψαν να κρατήσουν τα αεροσκάφη υπό έλεγχο μέχρι το τελευταίο λεπτό».

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA