H Kaia Gerber σού δείχνει το πιο ανάλαφρο καλοκαιρινό μακιγιάζ

Όπως συμβαίνει με τα ρούχα, έτσι και με το μακιγιάζ, αυτή την εποχή αγαπάμε όλο και περισσότερο το less is more. Φοράμε πιο άνετα και ελαφριά σύνολα και το ίδιο συμβαίνει με την περίπτωση των beauty looks μας και των προϊόντων που χρησιμοποιούμε για να τα πετύχουμε. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα εντυπωσιακό μεν, αλλά όσο το δυνατόν με λιγότερα προϊόντα μακιγιάζ, ώστε να μην αισθανόμαστε το πρόσωπό μας «βαρύ» κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικά όσο βρισκόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο.

Μια τέλεια ιδέα για όμορφο και ανάλαφρο μακιγιάζ που τονίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, έδωσε πρόσφατα η Kaia Gerber. Το νεαρό μοντέλο, φωτογραφήθηκε με ένα natural μακιγιάζ το οποίο κινείται στις nude αποχρώσεις και έκανε το αντίστοιχο post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό το μακιγιάζ ενθουσίασε τις θαυμάστριές της (και εμάς βεβαίως βεβαίως!) και εμείς σου λέμε ότι ναι, μπορείς να το δημιουργήσεις κι εσύ με μόλις τέσσερα προϊόντα: μια αντηλιακή κρέμα με χρώμα ή μια cc cream, μια αδιάβροχη μάσκαρα, blush κι ένα lip balm με nude χρώμα ή ένα κραγιόν σε nude χρώμα.

Πηγή: allyou.gr

