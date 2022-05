Φόρεμα με sneakers: Ο πιο στιλάτος συνδυασμός της άνοιξης!

Τα διασημότερα fashion girls του πλανήτη ψηφίζουν… δαγκωτό φόρεμα με sneakers για τις ανοιξιάτικες εξόδους τους στην πόλη.

Ο συνδυασμός αυτός, εκτός του ότι είναι στιλάτος, είναι και πολύ βολικός και μπορεί να σε «συνοδεύσει» από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ, στο μπαρ για ποτό!

Βρες τον δικό σου τύπο φορέματος, ανακάλυψε τον συνδυασμό που σου ταιριάζει και… thank us later!

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας outfit από κορίτσια της μόδας – Εμπνεύσου, είναι δωρεάν!:

Και η Hailey Bieber είχε επιλέξει για τις βόλτες της στην Πάρο φόρεμα με sneakers/ NDP

Η Hailey Bieber λατρεύει τα mini φορέματα με sneakers/ NDP

Φωτογραφία Unsplash

Φωτογραφία Unsplash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media