Cash or Trash: Τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους

Δείτε το trailer της Κυριακής 7/5

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη! Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15 στο Star και στο Cash or Trash!

Δείτε on demand τα επεισόδια της εκπομπής Cash or Trash

Σήμερα, Κυριακή 7 Μαΐου στο Cash or Trash μια ακόμα δυνατή τετράδα πωλητών, φέρνει τα αντικείμενά της, τα οποία θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Τον Αρμένιο Δημήτρη βρίσκει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη με ένα αντικείμενο που πολλοί στην θέα του μπορεί να το βάλουν στα πόδια! Ο επαγγελματίας drone φωτογραφίας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να πει, όχι τόσο για το ίδιο το αντικείμενο όσο για την απόφασή του να το αποκτήσει.



Ο Θάνος Λούδος δίνει μια ακόμα εκτίμηση για ένα αντικείμενο εξαιρετικής συλλεκτικότητας, το οποίο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και πρόκειται για ένα αυθεντικό αντικείμενο Αμερικάνικου στρατιωτικού εξοπλισμού, που χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Δημήτρης, έχοντας μαζέψει αρκετές πληροφορίες για την προέλευση του αντικειμένου του, νιώθει πως ήρθε η στιγμή να το αποχωριστεί, μαζί με τη φοβία του, η οποία και τον παρακίνησε αρχικά να το αποκτήσει. Στο δωμάτιο των αγοραστών η κατάσταση του αντικειμένου κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον των Φοίβου Στρουγγάρη, Θάνου Μαρίνη, Ιόλης Χιωτίνη, Γιώργου Τσαγκαράκη. Για ακόμα μια φορά, οι γνώσεις του Δημήτρη Δεμερτζή επιβεβαιώνουν τη συλλεκτικότητα του αντικειμένου, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την προσδοκία να το αποκτήσουν οι υπόλοιποι συνδιεκδικητές.

Τη Θεοδώρα από τον Πειραιά υποδέχεται η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης, η οποία φέρνει στο Cash or Trash το πορτραίτο μιας λαϊκής καλλονής της Ελλάδας. Η γλυκύτατη πωλήτρια μοιράζεται ιστορίες και αναμνήσεις από το καφενείο του παππού της στη Μυτιλήνη αλλά και τα μυστικά της μοδιστρικής, ως συνταξιούχος μοδίστρα. Ο Θάνος Λούδος βρισκόμενος, για ακόμα μια φορά, μπροστά σε ένα αντικείμενο πρόκληση, δίνει μια εκτίμηση βασισμένη σε αρκετές ιστορικές αναφορές στο πρόσωπο που απεικονίζεται στο αντικείμενο της Θεοδώρας. Τα πράγματα όμως δεν πάνε και τόσο καλά για την ικανή πωλήτρια όταν ακούει την τιμή εκτίμησης. Η παρουσία του Δημήτρη Δεμερτζή δείχνει να ηρεμεί την ανήσυχη πωλήτρια, αφού ο κοινός τόπος καταγωγής τους, η Μυτιλήνη, τους φέρνει πιο κοντά. Παρά το περιορισμένο ενδιαφέρον του Θάνου Μαρίνη και της Ελομίδας Βισβίκη, ο Γεώργιος Καράμπελλας δείχνει να εμπνέεται και ο ίδιος από τη μούσα των ποιητών, δημιουργών δημοτικών τραγουδιών και σκηνοθετών, που απεικονίζεται στο αντικείμενο της Πειραιώτισσας πωλήτριας. Την έναρξη της δημοπρασίας δίνει η Ιόλη Χιωτίνη, την λήξη όμως ο Δημήτρης Δεμερτζής.

Η Αγγελική από το Καματερό έρχεται στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο που μαρτυρά πολλά για την εξέλιξη της φωτογραφίας. Η επαγγελματίας φωτογράφος μοιράζεται την ιστορία του αντικειμένου της με τη Δέσποινα Μοιραράκη και ανακαλύπτει πολλές πληροφορίες από την αναλυτική εκτίμηση του Θάνου Λούδου. Αν και οι προσδοκίες της Αγγελικής δεν είναι σε υψηλά επίπεδα, η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου την πεισμώνει να διεκδικήσει πολλά παραπάνω από το ποσό που της δίνει. Στο δωμάτιο των αγοραστών οι μαντεψιές για το κρυμμένο αντικείμενο δίνουν τροφή για ατάκες που προκαλούν πολλά γέλια. Η Ιόλη Χιωτίνη ιντριγκάρεται από το αντικείμενο της Αγγελικής και εμπνέεται από την πολυχρηστικότητά του ενώ ο Θάνος Μαρίνης ακολουθεί με δημιουργική διάθεση κάνει τις δικές του προσφορές.

Η Αναστασία από τη Θεσσαλονίκη φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash ένα χρηστικό αντικείμενο εποχής. Η Δέσποινα Μοιραράκη χαίρεται ιδιαίτερα με την συμμετοχή της Αναστασίας, η οποία παρακολουθεί ανελλιπώς το Cash Or Trash και δηλώνει μεγάλη fan της εκπομπής. Η διδάσκουσα του Παιδαγωγικού τμήματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έψαχνε καιρό την ευκαιρία να βρεθεί σε μία τηλεοπτική εκτίμηση. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου δίνει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές κατασκευής και χρήσης του αντικειμένου της Αναστασία, ενώ η τιμή εκτίμησης την αφήνει αδιάφορη και απτόητη κατευθύνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Σίγουρη για το αντικείμενό της, η Θεσσαλονικιά πωλήτρια ξέρει πως θα υπάρξει έστω και ένας από τους αγοραστές, που θα δείξει ενδιαφέρον για το αντικείμενό της, αφού τους έχει «μελετήσει» παρακολουθώντας όλα τα επεισόδια του Cash Or Trash! Ο ενθουσιασμός, που αναζητά η Αναστασία για το αντικείμενό της, προκύπτει τελικά από τις συζητήσεις ανάμεσα στους αγοραστές αλλά βρίσκεται κυρίως στο πρόσωπο του Φοίβου Στρουγγάρη. Μέσα από το παιχνίδι των προσφορών, η χρηστικότητα του αντικειμένου της Αναστασίας μπαίνει σε διαφορετικές διαστάσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοπρασία για ένα υπέρ ρεαλιστικό αντικείμενο!

Παραγωγός; Νίκος Χριστοφόρου

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Jo Σισμάνογλου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Δημάκου

Δ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος Τριανταφύλλου

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

