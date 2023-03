MasterChef: Η πρώτη ανάρτηση της Γιώτας μετά την αποχώρησή της

Η Γιώτα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το χθεσινοβραδινό επεισόδιο του MasterChef 7. H παίκτρια μετά την αδύναμη προσπάθεια που είχε στο πιάτο αντιγραφής, έκανε μια μαγειρική μονομαχία με τον Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Ωστόσο, η ίδια ηττήθηκε κι έτσι βρέθηκε εκτός του διαγωνισμού.

Μετά την αποχώρησή της, η Γιώτα έκανε μια μακροσκελής ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Αν μου έλεγε κάποιος πριν ένα χρόνο (όσο ζούσα ακόμα σε ένα ψαροχώρι στην Αγγλία) πως θα έχω φτάσει στη 16άδα του @masterchefgr θα γελούσα.

Κάπου εδώ, λοιπόν, τελειώνει και το δικό μου ταξίδι στο ΜΣ. Ένα πανέμορφο, σουρεάλ ταξίδι στο οποίο δεν έλειψαν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες, αλλά και οι πρωτόγνωρες εμπειρίες και φιλίες μιας ζωής. ΜΣ για μένα είναι να ζεις ΟΛΑ τα συναισθήματα σχεδόν ταυτόχρονα, να εξουθενώνεσαι ψυχολογικά αλλά πάντα να θες να το ζήσεις λίγο ακόμα.. Μια αλλόκοτη μαγεία.

Κρατάω τις όμορφες στιγμές στο σπίτι και στην κουζίνα του @masterchefgr με την μαστερσεφηκή μου οικογένεια· τη @mariamatsoukarou , τη @sev_log , το @nikitasfil , τον @kokkotas_k , τη @mariabay_official_ και τον @giorgos_porfiris .

Χωρίς εσάς το ΜΣ7 δε θα ήταν το ίδιο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους που με στήριξαν από την πρώτη στιγμή και πίστεψαν σε μένα. Ευχαριστώ την παραγωγή @starchanneltv , τους σεφ @scontizas , @ioannidispanos , @chef_koutsopoulosleonidas , @nick.d.thomas , @alexandros_charalabopoulos , και φυσικά όλο το συνεργείο (the unsung heroes!) που δουλεύουν ασταμάτητα για να βγει το ΜΣ7. Ευχαριστώ για όλα @masterchefgr και @starchanneltv .

P.S. It’s never too late to chase your dreams; f**k anyone who says otherwise», έγραψε η Γιώτα.

